Доставка бетона

Сделать красивый лендинг для сайта по рекламе доставке бетона, но позиционируемся, но не сильно, как бетонный завод, HTML, CSS , возможностью поделиться в соц сетях, и чтоб можно было добавлять фотки новых заказов, дизайн любой, можно чей то ))), но красивенько , чтоб было.

шапка менюшка по пунктам соцсети( меню листается вместе с экранами)

смысл как http://beton-obninsk.ru, но не один в один , а проявить немного креатива.

все можно на шаблоне , но адаптивном. заоблачные цены предлагать не стоит, я машинку только прикупил, что б возить.