Салон красоты

Сделать красивый лендинг для салона красоты и ногтевого сервиса HTML, CSS , возможностью поделиться в соц сетях, и чтоб мастера могли выкладывать свои работы, дизайн любой, можно чей то ))), но красивенько , чтоб было.

шапка менюшка по пунктам соцсети( меню листается вместе с экранами)

1. экран слайдер по теме На нем режим работы и контакты (меняемые)

2. Наши услуги

3. Наши последние работы

4. Наши мастера, где фото, ссылки на их соц сети ВК, инстаграмм

5. Наши дипломы, сертификаты, типа галереи.

6. Карта

7. футер с меню и поделится в соц сетях