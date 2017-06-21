Сайт под ключ сделать на Опенкарт.

Необходимо разработать медицинский портал на подобии [url=https://pediatr247.ru/]https://pediatr247.ru/[/url] Т3 прикреплено, интересует только верстка и программирование. Дизайн сделаем сами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать сайт на Опенкарт.
Пример тематики сайта (но не дизайна) agroboom.ru
Ассортимент такой же, дизайн другой.
Оплата поэтапно либо в конце
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $60
ТЗ. – Есть недоделанный сайт. доступы все есть Есть старый действующий сайт с которого брался материал Новый сайт делался на моем хостинге на тестовом домене Потом надо было подключить ssl (он есть на хосте бесплатный) Автор сделал новый диз, натянул ...Завершен6 лет назад
Cайт: dom4u.ml 1) форма поиска надо сделать как здесь: prntscr.com/floduf 2) prntscr.com/floenm на prntscr.com/floez3 Оплата по факту.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сайт для тур агенстваЗавершен6 лет назад
Необходим простой сайт под ключ на modx или подобноеадаптивен под все устройства ,спарсить товарыпример сайтов по функционалу super-opt.ru/ opt7shop.ru/ Просьба сразу писать реальную стоимость за работу(не завышенную)Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $699
Создание сайта под ключ , с текстом под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем [url=http://www.topgearpro.ru/]www.topgearpro.ru[/url] , действующий сейчас наш сайт [url=http://www.topgearceramic.com/]www.topgearceramic.com[/url] , в ...Завершен6 лет назад
Необходим сайт под ключ такого функционала [url=http://www.ulmart.ru/]www.ulmart.ru[/url] Пишите ваши предложения Просьба!сразу указывать стоимостьСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт, подобный вот этому http://gaz-zone.ru/Завершен6 лет назад
- $229
Проект оговорен с исполнителем. 2 этап работ из приложения 2Завершен6 лет назад
- $100
Требуется ответственный исполнитель для создания небольшого (6-8страниц) сайта-визитки "под ключ" для консалтинговой компании. Основной профиль организации - оказание услуг по оптимизации налогообложения для малого и среднего бизнеса. От исполнителя - дизайн сайта, верстка страниц, наполнение ...Закрыт6 лет назад