Разработка медицинского портала

ТЗ. – Есть недоделанный сайт. доступы все есть Есть старый действующий сайт с которого брался материал Новый сайт делался на моем хостинге на тестовом домене Потом надо было подключить ssl (он есть на хосте бесплатный) Автор сделал новый диз, натянул ...