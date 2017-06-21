Разработка медицинского портала

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать медицинский портал на подобии https://pediatr247.ru/ Т3 прикреплено, интересует только верстка и программирование. Дизайн сделаем сами.

7 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Сделать лендинг на Platformalp

    Надо сделать лендинг "под ключ" на Platformalp для срочного выкупа авто.  Примеры того, что нравится: http://peresvet-autovikup.moscow/ http://avtovikup-1.ru/ http://www.vikup-auto.pro/ http://avto7-24.ru/

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Надо доделать сайт

    $60

    ТЗ. – Есть недоделанный сайт.   доступы все есть   Есть старый действующий сайт с которого брался материал   Новый сайт делался на моем хостинге на тестовом домене   Потом надо было подключить ssl (он есть на хосте бесплатный)   Автор сделал новый диз, натянул ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Простой сайт под ключ на modx или подобное

    Необходим простой сайт под ключ на modx или подобноеадаптивен под все устройства ,спарсить товарыпример сайтов  по функционалу  super-opt.ru/   opt7shop.ru/ Просьба сразу писать реальную стоимость за работу(не завышенную)

    MODX
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $699

    Создание сайта под ключ , с текстом  под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и  скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем [url=http://www.topgearpro.ru/]www.topgearpro.ru[/url]  , действующий сейчас наш сайт [url=http://www.topgearceramic.com/]www.topgearceramic.com[/url] , в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт под ключ

    Необходим сайт под ключ  такого функционала [url=http://www.ulmart.ru/]www.ulmart.ru[/url]    Пишите ваши предложения   Просьба!сразу указывать стоимость

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта "под ключ"

    $100

    Требуется ответственный исполнитель для создания небольшого (6-8страниц) сайта-визитки "под ключ" для консалтинговой компании. Основной профиль организации - оказание услуг по оптимизации налогообложения для малого и среднего бизнеса. От исполнителя - дизайн сайта, верстка страниц, наполнение ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад