Сайт недвижимости на Wordpress (купленный шаблон)

Надо сделать лендинг "под ключ" на Platformalp для срочного выкупа авто. Примеры того, что нравится: http://peresvet-autovikup.moscow/ http://avtovikup-1.ru/ http://www.vikup-auto.pro/ http://avto7-24.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cайт: dom4u.ml
1) форма поиска надо сделать как здесь: prntscr.com/floduf
2) prntscr.com/floenm на prntscr.com/floez3
Оплата по факту.
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