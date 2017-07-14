Надо доделать сайт

$60
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки189 просмотров
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ТЗ. – Есть недоделанный сайт.  

доступы все есть  

Есть старый действующий сайт с которого брался материал  

Новый сайт делался на моем хостинге на тестовом домене  

Потом надо было подключить ssl (он есть на хосте бесплатный)  

Автор сделал новый диз, натянул его на движок вордпресс  

Сделал и основную и мобильную версии (мобильную надо немного подправить) 

Загрузил примерно 1/3 страниц  

не подключил ssl и пропал с концами Нужен специалист, который догрузит всю информацию, несколько десятков страниц, подключит грамотно ssl, проверит сайт на работоспособность и вирус и запустит его в работу. Бюджет 4000р. ЕСЛИ ВЫ НАПИСАЛИ МНЕ ЗНАЧИТ СОГЛАСНЫ С МОИМ БЮДЖЕТОМ(ОН НЕИЗМЕНЕН и условиями)  Срок примерно неделя.

7 лет назад
guest_14979510670756
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Zetro7
31 годКиргизия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Грамотный специалист. Сделал большой обьем работы за доступную цену. А некоторые дополнительные работы были проведены вообще бесплатно. Постоянно на связи, плюс обеспечивает и дальнейшую консультационную поддержку проекта. Рекомендую для работы.
Было приятно работать с адекватным человеком. Все было оплачено в срок и без каких либо задержек.
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