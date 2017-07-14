Надо доделать сайт

ТЗ. – Есть недоделанный сайт.

доступы все есть

Есть старый действующий сайт с которого брался материал

Новый сайт делался на моем хостинге на тестовом домене

Потом надо было подключить ssl (он есть на хосте бесплатный)

Автор сделал новый диз, натянул его на движок вордпресс

Сделал и основную и мобильную версии (мобильную надо немного подправить)

Загрузил примерно 1/3 страниц

не подключил ssl и пропал с концами Нужен специалист, который догрузит всю информацию, несколько десятков страниц, подключит грамотно ssl, проверит сайт на работоспособность и вирус и запустит его в работу. Бюджет 4000р. ЕСЛИ ВЫ НАПИСАЛИ МНЕ ЗНАЧИТ СОГЛАСНЫ С МОИМ БЮДЖЕТОМ(ОН НЕИЗМЕНЕН и условиями) Срок примерно неделя.