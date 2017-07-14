Разработка веб-сайтов под ключ

Здравствуйте! Занимаемся разработкой веб-сайтов под ключ любой сложности.

Опыт разработки более 6 лет, есть сертификаты и много благодарственных писем.

В связи с тем что на данную фриланс биржу только выходим наши цены будут довольно низкие первое время!

Наша главная задача чтобы не просто дать сайт, а дать инструмент для развития вашего бизнеса, который будет четко выполнять поставленные задачи перед ним.

В базовый пакет разработки сайта входят следующие услуги:

Разработка дизайна и его верстка.

Программирование сайта.

Базовая SEO оптимизация.

Анализ использования сайта (в течение месяца) и доработка для повышения эффективности.