Разработка веб-сайтов под ключ
Здравствуйте! Занимаемся разработкой веб-сайтов под ключ любой сложности.
Опыт разработки более 6 лет, есть сертификаты и много благодарственных писем.
В связи с тем что на данную фриланс биржу только выходим наши цены будут довольно низкие первое время!
Наша главная задача чтобы не просто дать сайт, а дать инструмент для развития вашего бизнеса, который будет четко выполнять поставленные задачи перед ним.
В базовый пакет разработки сайта входят следующие услуги:
- Разработка дизайна и его верстка.
- Программирование сайта.
- Базовая SEO оптимизация.
- Анализ использования сайта (в течение месяца) и доработка для повышения эффективности.
- Разработка Фирменного стиля
- Разработка рекламной продукции (графика)
- SEO продвижение
- Услуги профессионального фотографа.
- Услуги 3D моделирования.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с адекватным человеком. Все было оплачено в срок и без каких либо задержек.
$30
10 баллов
6 лет назад
Грамотный специалист. Сделал большой обьем работы за доступную цену. А некоторые дополнительные работы были проведены вообще бесплатно. Постоянно на связи, плюс обеспечивает и дальнейшую консультационную поддержку проекта. Рекомендую для работы.
Ответный отзыв
Было приятно работать с адекватным человеком. Все было оплачено в срок и без каких либо задержек.