Zetro7

Дмитрий Данталиант Zetro7

 
31 годКиргизия/Бишкек
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка веб-сайтов под ключ

Здравствуйте! Занимаемся разработкой веб-сайтов под ключ любой сложности. 

Опыт разработки более 6 лет, есть сертификаты и много благодарственных писем.

В связи с тем что на данную фриланс биржу только выходим наши цены будут довольно низкие первое время!

Наша главная задача чтобы не просто дать сайт, а дать инструмент для развития вашего бизнеса, который будет четко выполнять поставленные задачи перед ним. 

В базовый пакет разработки сайта входят следующие услуги:

  • Разработка дизайна и его верстка.
  • Программирование сайта.
  • Базовая SEO оптимизация.
  • Анализ использования сайта (в течение месяца) и доработка для повышения эффективности.
Дополнительные услуги:

  • Разработка Фирменного стиля
  • Разработка рекламной продукции (графика)
  • SEO продвижение
  • Услуги профессионального фотографа.
  • Услуги 3D моделирования.
SEO-оптимизация
Портфолио
Отзывы заказчиков
andrei_evgrafov
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Исправления верстки сайта
Отличный исполнитель, рекомендую!
Было приятно работать с адекватным человеком. Все было оплачено в срок и без каких либо задержек.
Ответный отзыв
guest_14979510670756
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Надо доделать сайт
Грамотный специалист. Сделал большой обьем работы за доступную цену. А некоторые дополнительные работы были проведены вообще бесплатно. Постоянно на связи, плюс обеспечивает и дальнейшую консультационную поддержку проекта. Рекомендую для работы.
Было приятно работать с адекватным человеком. Все было оплачено в срок и без каких либо задержек.
Ответный отзыв