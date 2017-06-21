Создать свой сайт рулетку.

Добрый день.

Мне нужно создать сайт, с личным кабинетом и подключить системы платежей и разными видами рулеток для PvP 1v1,

смысл простой - (крутится 3 барабана в данном случае кристалла) человек нажимает кнопку он останавливается - выпадет число. кто в сумме соберет больше - тот победитель.

Детали буду обсуждать с исполнителем.

Пишите те, кто имеет опыт в создании таких вещей.

Интересует цена.