Сайт - доставка пиццы

Необходимо разработать сайт пиццерии работающей на доставку, ничего сверх сложного делать не надо.

Из функционала:

1. 7 кнопок в главном меню;

2. Адаптивность под гаджеты;

3. Возможность сделать заказ на сайте (добавить в корзину, купить в один клик, предпросмотр продукта с несколькими фото и возможностью выбора нескольких параметров);

4. Система промокодов;

5. на главной странице : баннер, под баннером поля для ввода промокода, далее карточки с ассортиментом продукции.

6. Карточка товара.

По ходу работы будет видно что ещё добавить, дизайн будет минималистичный, разрабатывается.

Жду предложений по цене и срокам.

Спасибо!