Сайт - доставка пиццы

Сайты «под ключ»Завершен30 заявок369 просмотров
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Необходимо разработать сайт пиццерии работающей на доставку, ничего сверх сложного делать не надо. 

Из функционала:

1. 7 кнопок в главном меню;

2. Адаптивность под гаджеты;

3. Возможность сделать заказ на сайте (добавить в корзину, купить в один клик, предпросмотр продукта с несколькими фото и возможностью выбора нескольких параметров);

4. Система промокодов;

5. на главной странице : баннер, под баннером поля для ввода промокода, далее карточки с ассортиментом продукции. 

6. Карточка товара. 

По ходу работы будет видно что ещё добавить, дизайн будет минималистичный, разрабатывается. 

Жду предложений по цене и срокам. 

Спасибо! 

7 лет назад
V6005151v
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
codejs_pro
Игорь 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов(-3)
7 лет назад
$160
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Подробно описанное ТЗ, оплата вовремя. С Владимиром приятно работать. Рекомендую!
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