Сайт - доставка пиццы

Требуется сделать сайт на Опенкарт. Пример тематики сайта (но не дизайна) agroboom.ru Ассортимент такой же, дизайн другой. Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт пиццерии работающей на доставку, ничего сверх сложного делать не надо.
Из функционала:
1. 7 кнопок в главном меню;
2. Адаптивность под гаджеты;
3. Возможность сделать заказ на сайте (добавить в корзину, купить в один клик, предпросмотр продукта с несколькими фото и возможностью выбора нескольких параметров);
4. Система промокодов;
5. на главной странице : баннер, под баннером поля для ввода промокода, далее карточки с ассортиментом продукции.
6. Карточка товара.
По ходу работы будет видно что ещё добавить, дизайн будет минималистичный, разрабатывается.
Жду предложений по цене и срокам.
Спасибо!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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