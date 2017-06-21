Создание сайта на шаблоне WordPress

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Выслушаю предложения по цене и сроку исполнения проекта
Сайт компанииhttp://bmch.su
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dIGtftNNn05IgoMn7Ktn3BDws2Oyp5ki6EGw6a5GUo/edit#gid=2097653682
Прайс
Задача:
Создать сайт на шаблоне Wordpress c каталогом товаров. Сайт должен отличаться минималистичным дизайном и небольшим кол-вом текста.
Основная задача продать звонок или форма обратной связи (человек пишет свой контакт и прикрепляет спецификацию или перечень необходимых товаров).
Каталог должен быть удобный без картинок. Название, кол-во, срок поставки, возможность выбрать фасовку и цена.
По каталогу должен быть удобный поиск.
Корзина должна быть самой простой, с функцией быстрой оплаты и “Запросить счет”(для юр лица, будет плюсом если будет возможность выставить счет сразу).
Нужно будет установить платежную систему Unitpay.
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