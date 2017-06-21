Создание сайта на шаблоне WordPress

$500
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок318 просмотров
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Сайт компанииhttp://bmch.su

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dIGtftNNn05IgoMn7Ktn3BDws2Oyp5ki6EGw6a5GUo/edit#gid=2097653682

Прайс

Задача:

Создать сайт на шаблоне Wordpress c каталогом товаров. Сайт должен отличаться минималистичным дизайном и небольшим кол-вом текста.

Основная задача продать звонок или форма обратной связи (человек пишет свой контакт и прикрепляет спецификацию или перечень необходимых товаров).

Каталог должен быть удобный без картинок. Название, кол-во, срок поставки, возможность выбрать фасовку и цена.

По каталогу должен быть удобный поиск.

Корзина должна быть самой простой, с функцией быстрой оплаты и “Запросить счет”(для юр лица, будет плюсом если будет возможность выставить счет сразу).

Нужно будет установить платежную систему Unitpay.

WordPress
6 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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