Создание сайта по ремонту и отделке под ключ на Wordpress

Необходимо создать сайт, полнофункциональную копию существующего сайта remprospekt.ru. Я вижу это как первоначальное копирование, а затем изменение лого, картинок, стилей и цветовой палитры. Мне очень нравится подача информации, структура, фишки по юзабилити - все это хотелось бы сохранить. На выходе хотелось бы увидеть уже заполненный сайт, рабочий, на котором мы просто далее самостоятельно меняли бы контент.

Здесь подробное ТЗ, пожалуйста, обязательно его прочитайте:

https://docs.google.com/document/d/1koEqSM19mLdXXT4PF5ZcUukfvNN_bEhisA4iVThFls8/edit?usp=sharing

В предложениях - сроки такой работы, размер оплаты в рублях. Предоплата 50%.