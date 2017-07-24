Создание сайта по ремонту и отделке под ключ на Wordpress

Сайты «под ключ»Завершен12 заявок188 просмотров
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Необходимо создать сайт, полнофункциональную копию существующего сайта remprospekt.ru. Я вижу это как первоначальное копирование, а затем изменение лого, картинок, стилей и цветовой палитры. Мне очень нравится подача информации, структура, фишки по юзабилити - все это хотелось бы сохранить. На выходе хотелось бы увидеть уже заполненный сайт, рабочий, на котором мы просто далее самостоятельно меняли бы контент.

Здесь подробное ТЗ, пожалуйста, обязательно его прочитайте: 

https://docs.google.com/document/d/1koEqSM19mLdXXT4PF5ZcUukfvNN_bEhisA4iVThFls8/edit?usp=sharing

В предложениях - сроки такой работы, размер оплаты в рублях. Предоплата 50%.

WordPress
7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
seo_isa
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$830
21 день
Сайт сделан в срок, все требования и пожелания соблюдены. Исполнитель был на связи, в том числе по телефону. Рекомендую и продолжаю сотрудничество.
Все отлично! Продолжаем дальше сотрудничать. Вот бы все заказчики были такие.
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