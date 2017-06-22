Сайт с вшитой программой доступнои после авторизации в личном....

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка164 просмотра
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Задача 

Написание сайта с вшитой программой доступнои после авторизации в личном кабинете и оплаты 

Функционал:  

Сайт для продвижения в соц. сети путем масслайкинга фотографий. 

Программа должна ставить лайки под фотографиями N-ое количество раз, с N-ым  интервалом между лайками, после  N-ого количества фотографий, программа грузит новые фотографии и процедура повторяется  N-ое количество раз .  

На примере инстаграма это будет так: 

По хештегу #еда, загружаются только что загруженные фото с данным хэштегом, программа открывает фотографию и в течение  8 секунд ставит лаик и перелистывает фотографию, через 30 лайкнутых фотографий программа обновляет результаты поиска с хештегом #еда и начинает лайкать новые 30 фотграфий каждые 8 секунд и так допустим 1000 раз.

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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