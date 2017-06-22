Сайт с вшитой программой доступнои после авторизации в личном....

Задача

Написание сайта с вшитой программой доступнои после авторизации в личном кабинете и оплаты

Функционал:

Сайт для продвижения в соц. сети путем масслайкинга фотографий.

Программа должна ставить лайки под фотографиями N-ое количество раз, с N-ым интервалом между лайками, после N-ого количества фотографий, программа грузит новые фотографии и процедура повторяется N-ое количество раз .

На примере инстаграма это будет так:

По хештегу #еда, загружаются только что загруженные фото с данным хэштегом, программа открывает фотографию и в течение 8 секунд ставит лаик и перелистывает фотографию, через 30 лайкнутых фотографий программа обновляет результаты поиска с хештегом #еда и начинает лайкать новые 30 фотграфий каждые 8 секунд и так допустим 1000 раз.

Оплата поэтапно либо в конце