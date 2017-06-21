Мебельный сайт

Выслушаю предложения по цене и сроку исполнения проекта Сайт компанииhttp://bmch.su https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dIGtftNNn05IgoMn7Ktn3BDws2Oyp5ki6EGw6a5GUo/edit#gid=2097653682 Прайс Задача: Создать сайт на шаблоне Wordpress c каталогом товаров. Сайт должен отличаться минималистичным дизайном и небольшим кол-вом текста. Основная задача продать звонок или форма обратной связи (человек ...
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Здравствуйте!
Нужен сайт, по сути ничего сложного!
Вот пример того что надо http://all-profy.ru/
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