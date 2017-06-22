Создать сайт.

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Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок197 просмотров
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Сайт рейтинг ресурсов определенной тематики + новостной раздел + страница контактной информации.

ТЗ по рейтингу

1) Рейтинг работает как +так - от начального значения 0

2) Возможность комментирования всех каждого сайта участника рейтинга

3) все комментарии должны утверждаться только админом.

4) Возможность редактирование результатов рейтинга и комментариев административным путем( в т.ч. и возможность оставления комментариев задним числом )

Для быстрого контакта пиши скайп, наиболее удобно для меня.

6 лет назад
yurijlisin
40 летЭстония
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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