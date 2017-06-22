Создать сайт.

Требуется сайт основным функционалом которого будет Личный кабинет пользователя где они будут видеть состояние своего баланса, делать заказы и получать ежедневные уведомления в Телеграм (Вайбер) и на почту или смс. Авторизация так же должна происходить через ...
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Сайт рейтинг ресурсов определенной тематики + новостной раздел + страница контактной информации.
ТЗ по рейтингу
1) Рейтинг работает как +так - от начального значения 0
2) Возможность комментирования всех каждого сайта участника рейтинга
3) все комментарии должны утверждаться только админом.
4) Возможность редактирование результатов рейтинга и комментариев административным путем( в т.ч. и возможность оставления комментариев задним числом )
Для быстрого контакта пиши скайп, наиболее удобно для меня.
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