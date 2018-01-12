Нужен сайт с личным кабинетом для пользователей.

Требуется сайт основным функционалом которого будет Личный кабинет пользователя где они будут видеть состояние своего баланса, делать заказы и получать ежедневные уведомления в Телеграм (Вайбер) и на почту или смс.

Авторизация так же должна происходить через смс пароль на телефон.

Более детальное описание в ТЗ, всем кто заинтересован.

Хочу видеть портфолио с аналогичнымы проектами с возможностью их потестить.