Создание сайта Челтриал под ключ

Выслушаю предложения по цене и сроку исполнения проекта Сайт компанииhttp://bmch.su https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dIGtftNNn05IgoMn7Ktn3BDws2Oyp5ki6EGw6a5GUo/edit#gid=2097653682 Прайс Задача: Создать сайт на шаблоне Wordpress c каталогом товаров. Сайт должен отличаться минималистичным дизайном и небольшим кол-вом текста. Основная задача продать звонок или форма обратной связи (человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно создание сайта под ключ.
Срок выполнения – две недели.
Пример сайта – canamxrace.ru.
Схематическое ТЗ сайта во вложении.
При отклике прошу сразу прикреплять ссылку на портфолио, указывать стоимость Вашей работы и возможность уложиться в срок.
Сайт в примере более сложен, чем тот, который нужен, он дан для примера результата.
Бюджет по договоренности
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