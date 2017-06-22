Создание сайта Челтриал под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок211 просмотров
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Добрый день. Нужно создание сайта под ключ.

Срок выполнения – две недели.

Пример сайта – canamxrace.ru.

Схематическое ТЗ сайта во вложении.

При отклике прошу сразу прикреплять ссылку на портфолио, указывать стоимость Вашей работы и возможность уложиться в срок.

Сайт в примере более сложен, чем тот, который нужен, он дан для примера результата.

Бюджет по договоренности

6 лет назад
Svetlana1717
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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