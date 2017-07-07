Нужен лэндинг на Wordpress

Здравствуйте, имеется идея сайта, который нужно реализовать Имеется уже свой домен,нужен сайт с автоматическим аукционом и фильтрами поиска, два вида пользователей, чтобы все проверялось администрацией. Пользователь должен иметь возможность загружать фото.сайт тендер работ наподобие авито без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен информационно-презентационный лэндинг на Вордпрессе.
С меня пустая площадка с приземленным доменным именем, информ-материалы, краткое пояснение смысла и сути материалов, чтобы исполнитель самостоятельно продумал как красиво и графически грамотно их разместить.
От исполнителя готовый микро-сайт лэндинг с размещенными материалами.
Внутри по функционалу все стандартно "в ногу со временем" - формы обратной связи, контакты с яндекс-картой, прилипающее меню, адаптивный дизайн, всякие выезжающие, появляющиеся штуки, галереи-портфолио. Остальное детально можно совместно обсудить.
Проект
а) без супер-заморочек
б) срочный
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