Нужен лэндинг на Wordpress

Сайты «под ключ»Завершен18 заявок215 просмотров
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Нужен информационно-презентационный лэндинг на Вордпрессе.

С меня пустая площадка с приземленным доменным именем, информ-материалы, краткое пояснение смысла и сути материалов, чтобы исполнитель самостоятельно продумал как красиво и графически грамотно их разместить. 

От исполнителя готовый микро-сайт лэндинг с размещенными материалами.

Внутри по функционалу все стандартно "в ногу со временем" - формы обратной связи, контакты с яндекс-картой, прилипающее меню, адаптивный дизайн, всякие выезжающие, появляющиеся штуки, галереи-портфолио. Остальное детально можно совместно обсудить.

Проект 

а) без супер-заморочек

б) срочный

WordPress
6 лет назад
dbukanov
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$240
2 дня
Все было сделано буквально за день. Задача выполнена, инструктаж получен. Все хорошо. Рекомендую!
Хороший заказчик, оплата своевременная - рекомендую!
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