Нужен лэндинг на Wordpress

Нужен информационно-презентационный лэндинг на Вордпрессе.

С меня пустая площадка с приземленным доменным именем, информ-материалы, краткое пояснение смысла и сути материалов, чтобы исполнитель самостоятельно продумал как красиво и графически грамотно их разместить.

От исполнителя готовый микро-сайт лэндинг с размещенными материалами.

Внутри по функционалу все стандартно "в ногу со временем" - формы обратной связи, контакты с яндекс-картой, прилипающее меню, адаптивный дизайн, всякие выезжающие, появляющиеся штуки, галереи-портфолио. Остальное детально можно совместно обсудить.

Проект

а) без супер-заморочек

б) срочный