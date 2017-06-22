Сайт тендер работ, аукцион с лентой новостей

Здравствуйте, имеется идея сайта, который нужно реализовать

Имеется уже свой домен,нужен сайт с автоматическим аукционом и фильтрами поиска, два вида пользователей, чтобы все проверялось администрацией. Пользователь должен иметь возможность загружать фото.сайт тендер работ наподобие авито без банка оплаты

Суть* пользователь выставляет объявление регистрируясь имейл, имя, пароль. профессионалы регистрируются со всеми данными.все объявления перед опубликованием проверяются администрацией

сайт предоставляет данные клиента после завершения сделки. впоследствие возможно добавление рекламы.Только framework

Желательно с дизайном

Интересует не срочность, а качество