Сайт тендер работ, аукцион с лентой новостей

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок227 просмотров
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Здравствуйте, имеется идея сайта, который нужно реализовать

Имеется уже свой домен,нужен сайт с автоматическим аукционом и фильтрами поиска, два вида пользователей, чтобы все проверялось администрацией. Пользователь должен иметь возможность загружать фото.сайт тендер работ наподобие авито без банка оплаты

Суть* пользователь  выставляет объявление регистрируясь имейл, имя, пароль. профессионалы регистрируются со всеми данными.все объявления перед опубликованием проверяются администрацией

сайт предоставляет данные клиента после завершения сделки. впоследствие возможно добавление рекламы.Только framework

Желательно с дизайном 

Интересует не срочность, а качество

6 лет назад
Pavel91
33 годаФранция
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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