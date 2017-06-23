Сайт под инфокиоск

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки134 просмотра
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Требуется создать информационный сайт, который будет запущен на инфокиоске, т.е. будет заточен только под тачскрин. 

Содержимое - набор информации о заведении и опросник-анкета. Сайт нужно посадить на MODX.

Подробности по ТЗ и прототип в личку. Интересуют сроки и цена.

6 лет назад
nvo87
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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