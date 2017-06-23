Сайт под инфокиоск

Требуется создать информационный сайт, который будет запущен на инфокиоске, т.е. будет заточен только под тачскрин.

Содержимое - набор информации о заведении и опросник-анкета. Сайт нужно посадить на MODX.

Подробности по ТЗ и прототип в личку. Интересуют сроки и цена.