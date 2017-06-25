Нужен сайт по приему и обработке заявок с сайта

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка118 просмотров
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Добрый день,

нужен сайт с нуля на вордпресе

https://na-straje.ru/ похожий

Что в нем нужно 

платный вход, 

личный кабинет пользователя,

система техподдержки для сайта,

прием заявок от пользователей с возможностью принимать их в личном кабинете,

такая же витрина товара с карточкой товара

https://na-straje.ru/product_showcase/page/2

https://na-straje.ru/archives/product_showcase/matisight-hd

Мобильная адаптация + дизайн.

Проект с нуля.

Сколько будет стоить + ориентировочно по срокам.

6 лет назад
guest_1498454148012
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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