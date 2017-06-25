Сделать сайт из нескольких одностраничников

Необходимо сделать сайт (как пример можно взять этот онлайнбилет. рф)

Из меню авиабилеты/туры/экскурсии/аренда авто будут переходы на лендинги расположенные на поддоменах.

Лендинги есть (выполнены не на wordpress), необходимо установить, внести изменения в них, поставить виджеты от партнерок.

Озвучивайте сумму за которую будет выполнен проект.

Заявки без конкретной суммы рассматривать не будем.

Сайт должен быть выполнен на wordpress