Готовый сайт рефератного агентства

Требуется создать информационный сайт, который будет запущен на инфокиоске, т.е. будет заточен только под тачскрин. Содержимое - набор информации о заведении и опросник-анкета. Сайт нужно посадить на MODX. Подробности по ТЗ и прототип в личку. Интересуют сроки ...