Сделать копию сайта

Необходимо сделать почти полную копию сайта. http://kurskhelp.ru/

Элементы на которые необходимо обратить внимание при реализации

Видео - возможность вставки нужно предусмотреть, самого видео не будет

Страница только главная - других вкладок не будет

Опция перезвона клинтам точно должна быть

вставка надстройки живосайт

Калькулятор нужен (отдельно цену без калькулятора)

ссылка по тексту "Узнать о всех 64 IT-решениях" - ссылка на форму подписки

Нижняя часть без страничек, просто с контактами

Надстройка со звонками нужна

От вас жду примерные цены и сроки

Изменится ли цена, если контент поменяется и как?