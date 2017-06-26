Разработка ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА на 1С-БИТРИКС. Альтернативные платформы - не предлагать. Не имеющих опыт - не беспокоить. Возможно долгосрочное сотрудничество. Портфолио обязательно. Это предложение для индивидуального специалиста. Предложения компаний и студий не рассматриваются и сразу удаляются, не тратьте время на спам.
Разработка доски объявлений (аналог Авито) на основе OSCLASS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ (аналог Авито) на основе OSCLASS.
Альтернативные платформы - не предлагать.
Не имеющих опыт - не беспокоить.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Портфолио обязательно.
Это предложение для индивидуального специалиста.
Предложения компаний и студий не рассматриваются и сразу удаляются, не тратьте время на спам.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка ЛЕНДИНГА на 5 секций в WEBFLOW. Альтернативные платформы - не предлагать. Не имеющих опыт - не беспокоить. Возможно долгосрочное сотрудничество. Портфолио обязательно. Это предложение для индивидуального специалиста. Предложения компаний и студий не рассматриваются и сразу удаляются, не тратьте время на ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать сайт для охранной компании. Оплата договорная.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать почти полную копию сайта. http://kurskhelp.ru/ Элементы на которые необходимо обратить внимание при реализации Видео - возможность вставки нужно предусмотреть, самого видео не будет Страница только главная - других вкладок не будет Опция перезвона клинтам точно должна ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужен сайт с нуля на вордпресе https://na-straje.ru/ похожий Что в нем нужно платный вход, личный кабинет пользователя, система техподдержки для сайта, прием заявок от пользователей с возможностью принимать их в личном кабинете, такая же витрина товара с карточкой товара https://na-straje.ru/product_showcase/page/2 https://na-straje.ru/archives/product_showcase/matisight-hd Мобильная адаптация + ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Рассмотрю покупку готового сайта рефератного агентства. Как с доменом, так и только сам дамп сайтаСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать сайт (как пример можно взять этот онлайнбилет. рф) Из меню авиабилеты/туры/экскурсии/аренда авто будут переходы на лендинги расположенные на поддоменах. Лендинги есть (выполнены не на wordpress), необходимо установить, внести изменения в них, поставить виджеты от партнерок. Озвучивайте ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/WebArtyom/portfolio/sajty-pod-klyuch-58/market-case-2066389/]Пример работы[/url]Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется скопировать интернет магазин на движке опенкарт. Скопировать все как есть, шаблон общедоступный. Скопировать все товары (сделать полноценную копию). Сайт adizeroточкару Сразу предлагать примерные сроки и цену.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать информационный сайт, который будет запущен на инфокиоске, т.е. будет заточен только под тачскрин. Содержимое - набор информации о заведении и опросник-анкета. Сайт нужно посадить на MODX. Подробности по ТЗ и прототип в личку. Интересуют сроки ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад