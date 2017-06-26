Доска объявлений на Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок174 просмотра
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Необходимо сделать сайт-доску объявлений на платформе Вордпресс и научить меня пользоваться админкой.

Сайт будет для небольшого региона.

Должны быть категории Недвижимость, Транспорт, Услуги, Работа, Продам

Должен быть выбор из нескольких населенных пунктов

И в каждой категории - обязательные и необязательные поля (сдам/сниму продам/куплю ищу/предлагаю), а также некоторые поля - специфические для категории, например, если транспорт, то поле Пробег, а у недвижимости, например, количество спален.

Присылайте ваши предложения с ценой и сроками. А также с примерами досок, которые вы можете сделать.

WordPress
6 лет назад
lionfish
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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