Доска объявлений на Wordpress

Необходимо сделать сайт-доску объявлений на платформе Вордпресс и научить меня пользоваться админкой.

Сайт будет для небольшого региона.

Должны быть категории Недвижимость, Транспорт, Услуги, Работа, Продам

Должен быть выбор из нескольких населенных пунктов

И в каждой категории - обязательные и необязательные поля (сдам/сниму продам/куплю ищу/предлагаю), а также некоторые поля - специфические для категории, например, если транспорт, то поле Пробег, а у недвижимости, например, количество спален.

Присылайте ваши предложения с ценой и сроками. А также с примерами досок, которые вы можете сделать.