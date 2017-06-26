Требуются услуги специалиста по созданию сайтов. Нужно реализовать проект по созданию сайта бронирования и продажи билетов на на CMS Joomla 3.7 с использованием скрипта RD E-TICKETS. Скрипт бронирования приобретен. Краткое описание: Сайт должен представлять из себя страницу с постоянным ...
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Необходимо создать под ключ сайт агрегатор
Туристический сайт агрегатор с поисковой системой, системой бронирования и оплаты.
Техническое задание после короткого брифа по запросу
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