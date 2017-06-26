Сделать сайт по бронированию и продаже билетов

Требуются услуги специалиста по созданию сайтов. Нужно реализовать проект по созданию сайта бронирования и продажи билетов на на CMS Joomla 3.7 с использованием скрипта RD E-TICKETS.

Скрипт бронирования приобретен.

Краткое описание:

Сайт должен представлять из себя страницу с постоянным хедером и футером, выпадающим списком представлений и, в соответствии с выбранным представлением - список дат.

После выбора дат появляется возможность выбрать дополнительные параметры заказа, такие как выбор мест, количество билетов, сувениры и т.д., введение персональных данных, оплата и печать билетов в виде визарда (табов). В скрипт необходимо добавить управление дополнительными категориями на бекенд, и переопределить вывод, согласно дизайна на фронтенде. Так же необходима интеграция дополнительного платежного сервиса.

Подробное ТЗ, при обращении.

Бюджет - 5000 UAH. Срок - до 10 дней.