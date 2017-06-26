Coздaниe однocтpaничнoго сaйта

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка245 просмотров
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Требуется создание одностраничного сайта. 

Пример сайта который мне нужен- m-sila.plp7.ru/.

Плюс у меня будут видео ролики и сайт должен быть адаптирован к мобильному устройству.

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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