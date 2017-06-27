Нужно разработать лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт52 заявки422 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен лендинг.

 сделать на движке WordPress

есть пример который нравится https://p.w3layouts.com/demos/acrostia/web/ 

6 лет назад
termetz
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ.

    Сделать аналог сайта [url=http://opt.promisemobile.ru/]opt.promisemobile.ru[/url]  С обновлением товаров из этого же магазина, путём загрузки их прайса в формате exel. Форма прайса доступна на их сайте. Оплата поэтапно либо в конце.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для ресторана

    Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать сайт

    Сделать 2 копии сайтов на основе сайта http://www.konsigma.by/, только немного с другим дизайном, более современным (то есть другой цвет, картинки, иконки и т.п.)

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для театра

    $200

    Необходимо разработать новый сайт  для театральной сферы,  основная задача: + это привязка сайта  платежной системе пайбокс.  + возможно покупки билета онлайн, (чтобы на почту приходил билет  и клиент мог  его распечатать) + удобное заполнение нового репертуара. Имеется скелет сайта  он ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Coздaниe однocтpaничнoго сaйта

    Требуется создание одностраничного сайта.  Пример сайта который мне нужен- m-sila.plp7.ru/. Плюс у меня будут видео ролики и сайт должен быть адаптирован к мобильному устройству.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Туристический сайт агрегатор

    $500

    Необходимо создать под ключ сайт агрегатор Туристический сайт агрегатор с поисковой системой, системой бронирования и оплаты. Техническое задание после короткого брифа по запросу Наличие подобных работ Рекомендации от бывших работодателей Голосовая связь

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт по бронированию и продаже билетов

    Требуются услуги специалиста по созданию сайтов. Нужно реализовать проект по созданию сайта бронирования и продажи билетов на  на CMS Joomla 3.7 с использованием скрипта RD E-TICKETS. Скрипт бронирования приобретен.  Краткое описание: Сайт должен представлять из себя страницу с постоянным ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доска объявлений на Wordpress

    Необходимо сделать сайт-доску объявлений на платформе Вордпресс и научить меня пользоваться админкой. Сайт будет для небольшого региона. Должны быть категории Недвижимость, Транспорт, Услуги, Работа, Продам Должен быть выбор из нескольких населенных пунктов И в каждой категории - обязательные и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка доски объявлений (аналог Авито) на основе OSCLASS

    Разработка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ (аналог Авито) на основе OSCLASS. Альтернативные платформы - не предлагать. Не имеющих опыт - не беспокоить. Возможно долгосрочное сотрудничество. Портфолио обязательно. Это предложение для индивидуального специалиста. Предложения компаний и студий не рассматриваются и сразу удаляются, не тратьте время ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на 1С-БИТРИКС

    Разработка ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА на 1С-БИТРИКС. Альтернативные платформы - не предлагать. Не имеющих опыт - не беспокоить. Возможно долгосрочное сотрудничество. Портфолио обязательно. Это предложение для индивидуального специалиста. Предложения компаний и студий не рассматриваются и сразу удаляются, не тратьте время на спам.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад