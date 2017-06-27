Сайт под ключ.

Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий ...