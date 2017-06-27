Сайт под ключ.

Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать аналог сайта opt.promisemobile.ru
С обновлением товаров из этого же магазина, путём загрузки их прайса в формате exel. Форма прайса доступна на их сайте.
Оплата поэтапно либо в конце.
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