Нужен сайт

Нужен лендинг. сделать на движке WordPress есть пример который нравится https://p.w3layouts.com/demos/acrostia/web/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, из за нагрузки, неуспеваю с заказами
есть заказ(детали в файле)
пишите сроки и цены, возможно в дальнейшем сотрудничество и поставка заказов
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