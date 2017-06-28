Дизайн и программирование мультикультурного портала

Создание информационного веб-портала.

Тематика: Здоровье. Многоязычный и мультикультурный информационный портал

Задача: Разработать и разместить на предоставленном хостинге MS Azure веб-портал.

Портал должен представлять собой набор из 16 мультиязычных разделов (микро-сайтов), каждый со своим уникальным дизайном и наполнением. Портал имеет одну общую для всех микро-сайтов заглавную страницу.

Требуется создать:

• Единую «домашнюю страницу», которая действует как портал ресурсов. Реализовать скрипт, фиксирующий IP-адрес посетителя и предлагающий посетить соответствующий его стране и языку раздел

• Все страницы портала и реализовать навигацию на основе «культурных рабочих процессов» - каждая культурная группа имеет свой собственный раздел (микро-сайт) с уникальным контентом, стилем, языками (до трех языков на раздел), представлением информации. Например: если выбран Пакистанский микро-сайт, то его страницы будут оформлены в пакистанской народной графике, будут подобраны соответствующие пакистанской культуре иллюстрационные изображения, а в веб-приложении при его запуске будет активирован соответствующий триггер

• 16 разделов. До 3 языков в каждом разделе. По 7 страниц в каждом разделе.

• Создать и применить уникальный дизайн для каждого из 16 разделов. Подобрать и приобести для проекта иллюстрационные изображения (по 4 изображения для каждого раздела)

• Интеграция с существующим веб-приложением, созданным на базе ADX Studio.

Что предоставляет заказчик:

• Описание проекта.

• Прототип заглавной страницы и информационной страницы раздела

• Мультиязычный текстовый контент

• MS Azure для хостинга ресурса

Время: 3 месяца

Рабочий процесс: Удаленная работа. Разработка должна вестить в среде разработки, развернутой на хостинге заказчика при тесном взаимодействии с командой заказчика, которая обеспечивает наполнение текстовым контентом и ведет разработку веб-приложения.

Критерии выбора исполнителя: