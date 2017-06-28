Дизайн и программирование мультикультурного портала

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание информационного веб-портала.

Тематика: Здоровье. Многоязычный и мультикультурный информационный портал

Задача: Разработать и разместить на предоставленном хостинге MS Azure веб-портал.

Портал должен представлять собой набор из 16 мультиязычных разделов (микро-сайтов), каждый со своим уникальным дизайном и наполнением. Портал имеет одну общую для всех микро-сайтов заглавную страницу. 

Требуется создать:

• Единую «домашнюю страницу», которая действует как портал ресурсов. Реализовать скрипт, фиксирующий IP-адрес посетителя и предлагающий посетить соответствующий его стране и языку раздел

• Все страницы портала и реализовать навигацию на основе «культурных рабочих процессов» - каждая культурная группа имеет свой собственный раздел (микро-сайт) с уникальным контентом, стилем, языками (до трех языков на раздел), представлением информации. Например: если выбран Пакистанский микро-сайт, то его страницы будут оформлены в пакистанской народной графике, будут подобраны соответствующие пакистанской культуре иллюстрационные изображения, а в веб-приложении при его запуске будет активирован соответствующий триггер

• 16 разделов. До 3 языков в каждом разделе. По 7 страниц в каждом разделе.

• Создать и применить уникальный дизайн для каждого из 16 разделов. Подобрать и приобести для проекта иллюстрационные изображения (по 4 изображения для каждого раздела)

• Интеграция с существующим веб-приложением, созданным на базе ADX Studio. 

Что предоставляет заказчик:

• Описание проекта. 

• Прототип заглавной страницы и информационной страницы раздела

• Мультиязычный текстовый контент

• MS Azure для хостинга ресурса

Время: 3 месяца

Рабочий процесс: Удаленная работа. Разработка должна вестить в среде разработки, развернутой на хостинге заказчика при тесном взаимодействии с командой заказчика, которая обеспечивает наполнение текстовым контентом и ведет разработку веб-приложения.

Критерии выбора исполнителя:

  • Исполнители с опытом работы в крупных веб проектах.
  • Портфолио
  • Желательно предоставить дизайн-макет 1 страницы любого одного из 16 разделов
6 лет назад
stiHHR
Сергей 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание landing page

    Создать качественную посадочную страницу (LP) для компании занимающейся ремонтом квартир,коттеджей,офисов в LP должен быть калькулятор расчета с возможностью выбрать тип объекта (Ремонт квартир (новострой/вторичное жилье), Ремонт офиса, ремонт коттеджа),  Обратная связь с клиентом. Если у Вас есть интересные ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен сайт

    Привет, из за нагрузки, неуспеваю с заказами есть заказ(детали в файле) пишите сроки и цены, возможно в дальнейшем сотрудничество и поставка заказов

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ.

    Сделать аналог сайта [url=http://opt.promisemobile.ru/]opt.promisemobile.ru[/url]  С обновлением товаров из этого же магазина, путём загрузки их прайса в формате exel. Форма прайса доступна на их сайте. Оплата поэтапно либо в конце.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для ресторана

    Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать сайт

    Сделать 2 копии сайтов на основе сайта http://www.konsigma.by/, только немного с другим дизайном, более современным (то есть другой цвет, картинки, иконки и т.п.)

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для театра

    $200

    Необходимо разработать новый сайт  для театральной сферы,  основная задача: + это привязка сайта  платежной системе пайбокс.  + возможно покупки билета онлайн, (чтобы на почту приходил билет  и клиент мог  его распечатать) + удобное заполнение нового репертуара. Имеется скелет сайта  он ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Coздaниe однocтpaничнoго сaйта

    Требуется создание одностраничного сайта.  Пример сайта который мне нужен- m-sila.plp7.ru/. Плюс у меня будут видео ролики и сайт должен быть адаптирован к мобильному устройству.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад