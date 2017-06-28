Дизайн и программирование мультикультурного портала

Нужен лендинг. сделать на движке WordPress есть пример который нравится https://p.w3layouts.com/demos/acrostia/web/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание информационного веб-портала.
Тематика: Здоровье. Многоязычный и мультикультурный информационный портал
Задача: Разработать и разместить на предоставленном хостинге MS Azure веб-портал.
Портал должен представлять собой набор из 16 мультиязычных разделов (микро-сайтов), каждый со своим уникальным дизайном и наполнением. Портал имеет одну общую для всех микро-сайтов заглавную страницу.
Требуется создать:
• Единую «домашнюю страницу», которая действует как портал ресурсов. Реализовать скрипт, фиксирующий IP-адрес посетителя и предлагающий посетить соответствующий его стране и языку раздел
• Все страницы портала и реализовать навигацию на основе «культурных рабочих процессов» - каждая культурная группа имеет свой собственный раздел (микро-сайт) с уникальным контентом, стилем, языками (до трех языков на раздел), представлением информации. Например: если выбран Пакистанский микро-сайт, то его страницы будут оформлены в пакистанской народной графике, будут подобраны соответствующие пакистанской культуре иллюстрационные изображения, а в веб-приложении при его запуске будет активирован соответствующий триггер
• 16 разделов. До 3 языков в каждом разделе. По 7 страниц в каждом разделе.
• Создать и применить уникальный дизайн для каждого из 16 разделов. Подобрать и приобести для проекта иллюстрационные изображения (по 4 изображения для каждого раздела)
• Интеграция с существующим веб-приложением, созданным на базе ADX Studio.
Что предоставляет заказчик:
• Описание проекта.
• Прототип заглавной страницы и информационной страницы раздела
• Мультиязычный текстовый контент
• MS Azure для хостинга ресурса
Время: 3 месяца
Рабочий процесс: Удаленная работа. Разработка должна вестить в среде разработки, развернутой на хостинге заказчика при тесном взаимодействии с командой заказчика, которая обеспечивает наполнение текстовым контентом и ведет разработку веб-приложения.
Критерии выбора исполнителя:
- Исполнители с опытом работы в крупных веб проектах.
- Портфолио
- Желательно предоставить дизайн-макет 1 страницы любого одного из 16 разделов
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать качественную посадочную страницу (LP) для компании занимающейся ремонтом квартир,коттеджей,офисов в LP должен быть калькулятор расчета с возможностью выбрать тип объекта (Ремонт квартир (новострой/вторичное жилье), Ремонт офиса, ремонт коттеджа), Обратная связь с клиентом. Если у Вас есть интересные ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, из за нагрузки, неуспеваю с заказами есть заказ(детали в файле) пишите сроки и цены, возможно в дальнейшем сотрудничество и поставка заказовСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Платформа по оригинальному ТЗ на основании шаблона.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать на подобе такого сайта www.vintourplus.com. кто возьмется за ето дело? И какая будет цена и сроки? Цену и сроки пишите в личкуСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать аналог сайта [url=http://opt.promisemobile.ru/]opt.promisemobile.ru[/url] С обновлением товаров из этого же магазина, путём загрузки их прайса в формате exel. Форма прайса доступна на их сайте. Оплата поэтапно либо в конце.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать 2 копии сайтов на основе сайта http://www.konsigma.by/, только немного с другим дизайном, более современным (то есть другой цвет, картинки, иконки и т.п.)Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
Необходимо разработать новый сайт для театральной сферы, основная задача: + это привязка сайта платежной системе пайбокс. + возможно покупки билета онлайн, (чтобы на почту приходил билет и клиент мог его распечатать) + удобное заполнение нового репертуара. Имеется скелет сайта он ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создание одностраничного сайта. Пример сайта который мне нужен- m-sila.plp7.ru/. Плюс у меня будут видео ролики и сайт должен быть адаптирован к мобильному устройству.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад