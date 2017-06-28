Требуется создать сайт под ключ из 3х страниц с заполнением анкеты и возможностью оплаты по карте или электронными деньгами согласно подробному заданию, первая страница – вводная, вторая страница – заполнение анкеты, 3я страница дополнительная информация и переход к оплате услуги. Работа в IE, Safari, Chrome. Работу делать в 2 этапа: первый этап разработка и согласование дизайна, второй этап программная часть, выбор хостинга и т п. Цена за все не более 3000 руб. Каждый этап оплачивается отдельно.