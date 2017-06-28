Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки125 просмотров
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Требуется создать сайт под ключ из 3х страниц с заполнением анкеты и возможностью оплаты по карте или электронными деньгами согласно подробному заданию, первая страница – вводная, вторая страница –  заполнение анкеты, 3я страница дополнительная информация и переход к оплате услуги. Работа в IE, Safari, Chrome. Работу делать в 2 этапа: первый этап разработка и согласование дизайна, второй этап программная часть, выбор хостинга и т п. Цена за все не более 3000 руб. Каждый этап оплачивается отдельно.

6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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