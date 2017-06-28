Необходим сайт студии Йоги

- многостраничный сайт-лендинг , как пример ( http://yoga-mind.ru/)

- на сайте необходима карта города с месторасположением студии .,как пример ( http://kruzhka.ru/addresses/map/ )

- необходим дизайн и верстка , а так же адаптация под мобильные устройства

- форма обратной связи с капчей

- ссылки на СоцСети

- счетчики Яндекс метрики и Google

- создание семантики

- установка простого калькулятора с Индексом массы тела и подсчетом Каллорий , как пример ( http://www.uvelka.ru/cook_together/zdorovoe_pitanie/schyetchik-kaloriy.html )

- небольшой интернет магазин на одной из страниц сайта , как пример ( https://4yoga.ru/catalog/salamander/)

- живая лента отзывов из соц сетей ВК ( ОК) видео, с возможностью модерирования , как пример ( http://fastlife.su/ )

- чат Jivosait

Опыт в создании сайтов данной тематики приветствуется, поскольку тема лично для меня новая.

Так же интересует возможность дальнейшего ведения и администрирования сайта.