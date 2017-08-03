Визитка "под ключ" по магазину автозапчастей

Нужен лендинг. сделать на движке WordPress есть пример который нравится https://p.w3layouts.com/demos/acrostia/web/
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Требуется создать сайт-визитку для небольшого магазина автозапчастей. CMS предпочтительно Joomla
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