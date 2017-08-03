Визитка "под ключ" по магазину автозапчастей

$70
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок228 просмотров
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Требуется создать сайт-визитку для небольшого магазина автозапчастей. CMS предпочтительно Joomla

6 лет назад
Liudmila16
Людмила 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
16 дней назад
Выбранный исполнитель
TheTukmakov
Александр 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$100
10 дней
Очень понравилось работать с Александром. Качество работы прекрасное. Все четко и оперативно. Класс!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно , работать с такими людьми. Четкая постановка задачи, оплата в срок.
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