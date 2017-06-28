Создание сайта

Нужно создать сайт - каталог по отелям.

Совместно с сайтом должна быть разработана система проверки наличия номеров и их стоимости ( есть апи откуда эти данные брать) и интегрирована на сайт - на странице отеля она показывает только цены на данный отель, на главной - по всем отелям.

в дальнейшем к сайту необходимо разработать личный кабинет.

подробности отправлю по запросу.