Сайт-визитка строительной организации.

Необходимо создать сайт каталог с анимацией (скорее всего HTML5) Не FLASH! В наличии есть только дизайн в psd (приложен) и видео анимации ( https://yadi.sk/i/QNGPEueb3KbCsE ) Требования: Сайт каталог - без корзины, без заказов 2 языка Отзывчивая верстка Должна быть анимация как на ...