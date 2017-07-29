histme

Андрей Волков histme

 
28 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Проект новый на базе OpenCart. Продвижение под ключ. Сроки и детали оговариваются. Нужна дорожная карта без подробностей для включения в общий план-график.

    OpenCart
    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт-визитка строительной организации.

    Требуется сайт-визитка для моего строительного ИП. Интересует работа под ключ с заполнением. Фотографии сделаю. Дизайн - жду предложений. Не горит. Рассмотрю все варианты. Исходя из каких-то начальных вариантов будем решать дальнейшее сотрудничество и схему взаимодействия.

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад