Требуется сайт-визитка для моего строительного ИП. Интересует работа под ключ с заполнением. Фотографии сделаю. Дизайн - жду предложений. Не горит. Рассмотрю все варианты. Исходя из каких-то начальных вариантов будем решать дальнейшее сотрудничество и схему взаимодействия.