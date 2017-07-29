Проект новый на базе OpenCart. Продвижение под ключ. Сроки и детали оговариваются. Нужна дорожная карта без подробностей для включения в общий план-график.
Поисковые системы (SEO)17 заявок
Закрыт
4 года назад
Проект новый на базе OpenCart. Продвижение под ключ. Сроки и детали оговариваются. Нужна дорожная карта без подробностей для включения в общий план-график.
Требуется сайт-визитка для моего строительного ИП. Интересует работа под ключ с заполнением. Фотографии сделаю. Дизайн - жду предложений. Не горит. Рассмотрю все варианты. Исходя из каких-то начальных вариантов будем решать дальнейшее сотрудничество и схему взаимодействия.