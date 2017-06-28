Создание сайта каталога

Допустимо использовать уже готовые cms, но их предварительно нужно согласовать Что должен уметь CMS 1. Эта CMS прежде всего большая коллекция парсеров всевозможных выдач, от поисковых систем до социальных сетей. Все что умеет агрегировать данные и имеет ...