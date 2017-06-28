LANDING/PAGE Организация торжеств, свадеб, десткие праздники

$340
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок388 просмотров
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LANDING PAGE "под ключ" (Если можно сделать проще и лучше, то Ваши предложения пишите) 

"ОДНОСТРАНИЧНИК БУДЕТ НЕ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ, НУЖЕН КРАСИВЫЙ ЛЕНДИНГ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ" 

СРОК: 5-7 дней. 

Писать мне можете vk.com/roman.rolyan или watsApp 87029494063, или крайне на почту: [email protected](После создания сайта еще нужно настроить контекстную рекламу) 

Разработка дизайна сайта на основе проекта: 

- Дизайн главной страницы; 

- Дизайн внутренних страниц на основе главной; 

- Утверждение внутренних страниц; 

- Дизайн дополнительных страниц; 

Верстка сайта на основе дизайн-макетов: 

- кроссбраузерная верстка (корректное отображение сайта в 

браузерах Chrome, Mozilla, Safari, IE 9+); 

-анимированные эффекты JQuery; 

-язык разметки HTML5; 

-каскадные таблицы стилей CSS3. 

-Подключение формы обратной связи через почту, подключение карты для 

отображения места положения. 

- Сайт будет корректно отображаться, как на компьютерах так и на 

мобильных устройствах. 

Структура (Бриф) Я Вам скину. 

* Ориентироваться на эти сайты: 

1. www.alisindomik.ru 

2. дети163.рф 

3. i-svadba.ru 

4. fineevent.kz 

5. www.royalwedding.kz 

6. blackmilkevent.ru 

7. nik-show.ru

6 лет назад
rolyan
27 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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