LANDING/PAGE Организация торжеств, свадеб, десткие праздники

LANDING PAGE "под ключ" (Если можно сделать проще и лучше, то Ваши предложения пишите)

"ОДНОСТРАНИЧНИК БУДЕТ НЕ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ, НУЖЕН КРАСИВЫЙ ЛЕНДИНГ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ"

СРОК: 5-7 дней.

Писать мне можете vk.com/roman.rolyan или watsApp 87029494063, или крайне на почту: [email protected](После создания сайта еще нужно настроить контекстную рекламу)

Разработка дизайна сайта на основе проекта:

- Дизайн главной страницы;

- Дизайн внутренних страниц на основе главной;

- Утверждение внутренних страниц;

- Дизайн дополнительных страниц;

Верстка сайта на основе дизайн-макетов:

- кроссбраузерная верстка (корректное отображение сайта в

браузерах Chrome, Mozilla, Safari, IE 9+);

-анимированные эффекты JQuery;

-язык разметки HTML5;

-каскадные таблицы стилей CSS3.

-Подключение формы обратной связи через почту, подключение карты для

отображения места положения.

- Сайт будет корректно отображаться, как на компьютерах так и на

мобильных устройствах.

Структура (Бриф) Я Вам скину.

* Ориентироваться на эти сайты:

1. www.alisindomik.ru

2. дети163.рф

3. i-svadba.ru

4. fineevent.kz

5. www.royalwedding.kz

6. blackmilkevent.ru

7. nik-show.ru