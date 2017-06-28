Сайт по предоставлению юридических услуг

Требуется сайт-визитка для моего строительного ИП. Интересует работа под ключ с заполнением. Фотографии сделаю. Дизайн - жду предложений. Не горит. Рассмотрю все варианты. Исходя из каких-то начальных вариантов будем решать дальнейшее сотрудничество и схему взаимодействия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт должен стать местом получения юридических услуг для клиентов и местом постоянной работы юристов.
Также в будущем предполагается интеграция с нашей внутренней системой.
В идеале сайт (или сайты) должен стать тем местом, где Клиенты могли бы выбрать юриста и получить все юридические услуги, какие только возможно онлайн, а юристы могли бы найти клиентов, общаться с ними и обмениваться документами, в т.ч. видео чат, и иметь все необходимое под рукой для работы.
Расчеты и все общение между клиентом и юристом должно идти через сайт.
Для создания предпочтительно цмс Джумла.
Код должен быть комментирован так чтобы понял сторонний разработчик.
Письменный договор.
Сайт должен иметь адаптивный дизайн и корректно отображаться на всех типах устройств (телефон, планшет, пк).
Далее возможно будет необходимо будет создать приложения клиенты для виндовс, андройд, айос и других
распространенных ос по необходимости.
Читайте бриф. Он конечно не содержит полного описания, но это и не ТЗ.
Предлагайте цены исходя из того, что необходимо будет разрабатывать ТЗ..
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