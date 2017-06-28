Сайт по предоставлению юридических услуг

Сайт должен стать местом получения юридических услуг для клиентов и местом постоянной работы юристов.

Также в будущем предполагается интеграция с нашей внутренней системой.

В идеале сайт (или сайты) должен стать тем местом, где Клиенты могли бы выбрать юриста и получить все юридические услуги, какие только возможно онлайн, а юристы могли бы найти клиентов, общаться с ними и обмениваться документами, в т.ч. видео чат, и иметь все необходимое под рукой для работы.

Расчеты и все общение между клиентом и юристом должно идти через сайт.

Для создания предпочтительно цмс Джумла.

Код должен быть комментирован так чтобы понял сторонний разработчик.

Письменный договор.

Сайт должен иметь адаптивный дизайн и корректно отображаться на всех типах устройств (телефон, планшет, пк).

Далее возможно будет необходимо будет создать приложения клиенты для виндовс, андройд, айос и других

распространенных ос по необходимости.

Читайте бриф. Он конечно не содержит полного описания, но это и не ТЗ.

Предлагайте цены исходя из того, что необходимо будет разрабатывать ТЗ..