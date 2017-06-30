Создание web-сайта для вилок.

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки174 просмотра
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Нужна рука мастера. Суть состоит в следующем:

Нужно создать web-сайт Live и Prematch- вилок в БК, со своим функциональном. На примере возьмём http://positivebet.com/ru/bets/index и https://www.allbestbets.ru/arbs/live.

На данном сайте должны присутствовать:

1. Система лайв и прематч вилок.

2. Кнопка быстрого перехода в два(три) окна для быстрой ставки. (одновременный клик ставок).

3. Расширенная настройка(букмекерские конторы, доход от/до, типы ставок и т.п.) - как у "Позитива"

4. Тарифы 

5. Дизайн по типу "Позитива"(если будет другой выбор, я рассмотрю)

6. Совместимость с мобильной версией.

7. Все остальное распишу позже.

6 лет назад
De_Sound
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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