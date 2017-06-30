Создание сайта

Необходимо создать сайты нового автосервиса по ремонту коммерческого транспорта и автобусов. Ссылки на сайты "прямых кокцурентов" можем указать. Возможно, после отклика исполнителя, задание будет разделено на 2 части, по двум дилерским маркам, отдельно комерч транспорт и отдельно автобусы. Телефон для связи с консультантом по работе +79266207966 (Константин). Убедительная просьба! В связи с не очень большими объёмами работ, с предложениями, содержащими "заоблачные" цены, не беспокоить...