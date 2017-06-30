Нужно сделать лендинг

Есть лендинг на WP (десктопная версия).Не устраивает скорость загрузки.

На лендинге много картинок, но думаю, что скорость загрузки также увеличивается из-за кода самого WP.

Но может дело и не в дополнительном коде WP.

Поэтому возможно лучше сделать лендинг заново без WP – на HTML + CSS + JS или на каком-нибудь фреймворке.

Хотя админка тоже не помешала бы.

Общая структура и функционал:

Десктопная версия лендинга:

Шапка – видеофон (4 больших видео сменяющих друг друга).

Мультиязычность – выпадающее меню выбора языковой версии лендинга в правом верхнем углу сайта.

Скроллинг-эффекты – реализованы в текущей версии лендинга на WP – можно взять код оттуда.

Паралакс-эффект на пару картинок с альфа-каналом.

Шеринг в соц. сетях – приблизительно на середине скролинга лендинга - экран затемняется и появляется окно с просьбой расшарить контент в соцсетях. + Кнопки шеринга соц сетей. Крестик закрытия окна появляется через 5 секунд после появления диалогового окна шеринга.

Форма сбора имейлов (полученные имейлы либо отправлять на нашу почту, либо сохранять в БД).

Блокировка попыток копирования картинок и текста правой кнопкой мыши

отдельная версия для телефонов и отдельная - для планшетов.

Мобильные версии являются сильно сокращенными по сравнению с десктопной версией.

Основной функционал:

на страницах (3-4 экрана) - видео

шеринг в соц. сетях по вышеуказанному принципу.

+ залить лендинг на хостинг, прикрутить домен

+ поставить Google Analytics

Верстка – валидная, кроссбраузерная, блочная. Проверка валидности кода.

Нужен человек с опытом оптимизации (уменьшения) скорости загрузки сайта.

Дизайн и ТЗ будут предоставлены выбранному исполнителю.

Просьба откликаться только, если у вас есть большой опыт по вышеуказанным вопросам и достаточно времени для быстрой разработки лендинга.

В заявках, пожалуйста, обязательно указывайте:

1. Ссылки на разработанные вами лендинги (желательно с видеофонами и параллакс/скроллинг эффектами)

2. На каком языке / платформе предлагаете сделать лендинг (возможно лучше оставить существующий лендинг на WP (внеся в существующую версию изменения), если скорость его загрузки будет не ниже, чем на HTML + CSS + JS. Кроме того на WP есть плагин для сбора имейлов. Или возможно Python/Django. Предлагайте варианты разработки для максимально быстрой скорости загрузки + функционал описанный выше. Приоритет – скорость загрузки и устойчивость к взлому).

3. Сроки.

4. Стоимость.

Спасибо.