Добрый день. Нужно создать сайт такой же как [url=http://weship2you.com/#/]этот[/url], но только с другим дизайном. Интерфейс пользователя и функционал администратора должен быть таким же, но тоже с изменненным дизайном. Спасибо, жду ваших предложений с приблизительной ценой в личку. Предложения без цены сразу ...
Написать главную страницу для html+php+css3 сайта, без cms
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Написать главную страницу для будущего сайта php+html+css3, без cms. Будет анимированое меню (после клика будет прокручивать по странице к определенном контенту , что то типа как в лендинг), под ним слайдер с картинками которые сениваются, под этим всем слева картинка , справа описание сайта, ниже галерея, под ней небольшое описание, после - контактная форма, кнопки соц сетей (пример что и как готов показать). Пока нужна одна страница под контекстную рекламу.
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