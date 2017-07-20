Написать главную страницу для html+php+css3 сайта, без cms

Написать главную страницу для будущего сайта php+html+css3, без cms. Будет анимированое меню (после клика будет прокручивать по странице к определенном контенту , что то типа как в лендинг), под ним слайдер с картинками которые сениваются, под этим всем слева картинка , справа описание сайта, ниже галерея, под ней небольшое описание, после - контактная форма, кнопки соц сетей (пример что и как готов показать). Пока нужна одна страница под контекстную рекламу.