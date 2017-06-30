Создание сайта с последующим SEO-продвижением

Адаптив по мере возможности, мультияз - в остальном стандартный текстовый формат страниц плюс галерея. Всего пять шаблонов. Оплата по факту приема.
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Добрый день!
Нам необходима lending page по теме: грузовой картель, картель , производство грузовых автомобилей. На странице должны присутствовать следующие рубрики: 1. Экспертное заключение по грузовому картелю,2. Возможности для пострадавших лиц,3.Ущерб и пострадавшие лица,4.Возмещение ущерба,5. Истечение срока давности. Тексты у нас имеются.Необходимо разработать дизайн и последующее SEO-продвижение на территории России, Украины и стран Балтики. Целевая аудитория сайта: Экспедиции, которые приобретали новые грузовые автомобили в Германии или у дилеров в других странах.
Пожалуйста, сообщите, в какой промежуток времени Вы сможете выполнить заказ и соощите стоимость Ваших услуг.
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