Разработка сайта- визитки на WP

Есть лендинг на WP (десктопная версия).Не устраивает скорость загрузки. На лендинге много картинок, но думаю, что скорость загрузки также увеличивается из-за кода самого WP. Но может дело и не в дополнительном коде WP. Поэтому возможно лучше ...