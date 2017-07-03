Сайт (мобильную версию)

Добрый день. Нужно создать сайт такой же как [url=http://weship2you.com/#/]этот[/url], но только с другим дизайном. Интерфейс пользователя и функционал администратора должен быть таким же, но тоже с изменненным дизайном. Спасибо, жду ваших предложений с приблизительной ценой в личку. Предложения без цены сразу ...