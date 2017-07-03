Начала работы Start-Up по созданию абсолютно новой соц. сети!

Всем привет.

Месяц назад началась работа над созданием абсолютно новой в прямом смысле революционной взаимовыгодной социальной сети, основанной на абсолютно новом подходе в общении и обмене информации.

Ближайшие 1-2 года данная идея реализована другими командами не будет, далее, скорее всего, похожая идея может иметь место, так как будут предпосылки для ее создания.

На данной этапе уже: создан стиль, лого, ТЗ, продуман функционал, есть контакты с венчурными фондами и разработана маркетинговая стратегия.

Проект не просто перспективный, его масштаб - абссолютно глобален и данный формат анналогов не имеет.

Если вам надоело выполнять установки заказчика и сидеть на зарплату, предагаю принять участие в проекте, с которым можно и нужно менять представление о соц. сетях и виртуальном мире впринципе, и создать IT продукт, который Вам даст и успех, известность, независимость, опыт и возможность сделать громкий продукт - прошу, присоединяйтесь!

Я Ищу 3-4 людей в команду:

- 1-2 Веб разработчика, который готов работать над созданием готового веб ресурса.

- 2 Разработчик мобильных приложений (Android или IOS).

- 1 Дизайнер.

Кратко о себе:

По образованию я программист, но 10 лет работал над созданием 2 рабочих продуктов в сфере FMCG, Real Estate (новый вид продукта для животных, и первый в Европе супермаркет недвижимости). Работал маркетинговым директором в Фешн индустрии и FMCG.

Имею прекрастный переговорный опыт, создание презентаций, создание CRM систем, знание C++, и автоматизацию систем.

Запускал проекты с "0" имею опыт работы с иностранными фондами и компаниями.

Если вам интерестно и вы хотите быть учасником команды - жду Вас.

Есть виденье, что обязательно знакомство "в реале".

Спасибо.