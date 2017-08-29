Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Завершен7 заявок214 просмотров
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Многостраничный сайт под ключ для компании по производству и продаже изделий из дерева. Двери, мебель, кухни и т.д. под заказ. Дизайн, верстка, cms.

Цвета - основа салат­овый, дополнительно коричневый, возможны дополнительные цвет­а.

Хотелось бы как то привязать текстуру де­рева, и фотографии живого леса. 

Возможно фон это лес, в отдельных блоках текстура дерева.

Пример сайта http://look-wood.ru/

по структуре он почти полностью устраива­ет с дополнениями, но дизайн хочется бол­ее современный

светлый и легкий. 

+ нужно меню каталога (примерно как на сайте http://bemman.ru/), блок цены (или ка­рточки товаров из ка­талога с ценами) на главной

В принципе нравятся сайты в таком ключе, но надо больше инфо­рмации при открытии сайта, без прокрутки

 http://decocity.ru/i­ndex.html , http://bemman.ru/(здесь верхний блок нравиться только)

+ нравятся сайты http://www.stolline.­ru/https://www.homeme.r­u/ , http://lifemebel.ru/ , https://www.kuxni.ne­t/ , http://mebelvia.ru/ 

В конечном итоге хочется получить что-то среднее между первыми и вторыми на основе сайта http://look-wood.ru/ и нашего наброска

6 лет назад
aton1001
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$700
18 дней
Рекомендую! Сергей отлично справился с работой! Все оперативно и в срок. Работаем дальше!
С Антоном сработались сразу же, все супер! Своевременная оплата, адекватно поставленная задача, рекомендую к сотрудничеству :)
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