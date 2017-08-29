Написать главную страницу для будущего сайта php+html+css3, без cms. Будет анимированое меню (после клика будет прокручивать по странице к определенном контенту , что то типа как в лендинг), под ним слайдер с картинками которые сениваются, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Многостраничный сайт под ключ для компании по производству и продаже изделий из дерева. Двери, мебель, кухни и т.д. под заказ. Дизайн, верстка, cms.
Цвета - основа салатовый, дополнительно коричневый, возможны дополнительные цвета.
Хотелось бы как то привязать текстуру дерева, и фотографии живого леса.
Возможно фон это лес, в отдельных блоках текстура дерева.
Пример сайта http://look-wood.ru/,
по структуре он почти полностью устраивает с дополнениями, но дизайн хочется более современный
светлый и легкий.
+ нужно меню каталога (примерно как на сайте http://bemman.ru/), блок цены (или карточки товаров из каталога с ценами) на главной
В принципе нравятся сайты в таком ключе, но надо больше информации при открытии сайта, без прокрутки
http://decocity.ru/index.html , http://bemman.ru/(здесь верхний блок нравиться только)
+ нравятся сайты http://www.stolline.ru/, https://www.homeme.ru/ , http://lifemebel.ru/ , https://www.kuxni.net/ , http://mebelvia.ru/
В конечном итоге хочется получить что-то среднее между первыми и вторыми на основе сайта http://look-wood.ru/ и нашего наброска
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