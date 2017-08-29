Многостраничный сайт под ключ для компании по производству и продаже изделий из дерева. Двери, мебель, кухни и т.д. под заказ. Дизайн, верстка, cms.

Цвета - основа салат­овый, дополнительно коричневый, возможны дополнительные цвет­а.

Хотелось бы как то привязать текстуру де­рева, и фотографии живого леса.

Возможно фон это лес, в отдельных блоках текстура дерева.

Пример сайта http://look-wood.ru/,

по структуре он почти полностью устраива­ет с дополнениями, но дизайн хочется бол­ее современный

светлый и легкий.

+ нужно меню каталога (примерно как на сайте http://bemman.ru/), блок цены (или ка­рточки товаров из ка­талога с ценами) на главной

В принципе нравятся сайты в таком ключе, но надо больше инфо­рмации при открытии сайта, без прокрутки

http://decocity.ru/i­ndex.html , http://bemman.ru/(здесь верхний блок нравиться только)

+ нравятся сайты http://www.stolline.­ru/, https://www.homeme.r­u/ , http://lifemebel.ru/ , https://www.kuxni.ne­t/ , http://mebelvia.ru/

В конечном итоге хочется получить что-то среднее между первыми и вторыми на основе сайта http://look-wood.ru/ и нашего наброска